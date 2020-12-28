{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Губернатор Подмосковья поручил произвести все выплаты медикам до конца года

Ранее Андрей Воробьев сообщал, что около 8 тыс. врачей в Подмосковье лечат пациентов с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил произвести все необходимые выплаты медицинским сотрудникам до конца года. Об этом он сообщил в понедельник в ходе заседания регионального правительства.

"Мы должны до конца года всем нашим медикам завершить выплаты, доплаты и за ноябрь, и за декабрь. Прошу финансовый блок отнестись к этому внимательно, серьезно и убедиться, что каждый врач, каждый специалист, средний медицинский персонал получил предназначенные для него выплаты", - сказал Воробьев.

В ноябре губернатор сообщал, что около 8 тыс. врачей в Подмосковье лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в борьбе с пандемией задействовано около 30 тыс. человек из сферы медицины.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия COVID-19
Власти Подмосковья намерены увеличить инвестиции в АПК в 1,5 раза в 2021 году
Также планируется создать 3,7 тыс. новых рабочих мест
Читать полностью