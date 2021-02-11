Информация о минировании ж/д станции Люберцы-2 оказалась ложной

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб и правоохранители проверили железнодорожную станцию Люберцы-2 после анонимного сообщения с угрозой взрыва и не нашли взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"После анонимного звонка от неизвестного с информацией о том, что на железнодорожной станции Люберцы-2 заложено взрывное устройство, проведена проверка. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества там не обнаружены. Сообщение о минировании оказалось ложным", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг сообщалось, что в Подмосковье проверяют ж/д станцию Люберцы-2 после сообщения о "минировании".

8 февраля сообщение в одной из социальных сетей об угрозе взрыва стало причиной массовой эвакуации школ в разных регионах России. Ни в одном из случаев взрывных устройств обнаружено не было. В ряде школ была проведена эвакуация в целях безопасности. На следующей день неизвестные сообщали о "минировании" железнодорожной станции Люберцы-1 и порядка 20 школ. Информация также оказалась ложной.