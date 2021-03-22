Губернатор Подмосковья поручил проверить дома с газовым оборудованием после ЧП в Химках

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проверить все жилые дома, где установлено газовое оборудование. Об этом он сказал в ходе совещания с зампредами правительства региона и главами городских округов в понедельник.

"Всем, кто отвечает за безопасность, еще раз нужно очень внимательно <...> наблюдать и сопровождать те дома, в которых газовые плиты, в которых газовые колонки. Мы должны еще раз обратить внимание на все алгоритмы, которые позволят нам исключить подобные трагедии", - сказал губернатор.

Он отметил, что не всегда имеется возможность проверить оборудование в каждой квартире ввиду человеческого фактора. "Но вместе с тем мы должны всерьез об этом задуматься, <...> чтобы еще раз эту тему разобрать до деталей", - добавил Воробьев.