Жители Химок перевели почти 250 тыс. рублей семьям погибших при взрыве газа в доме

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Добровольцы помогли собрать и перевести пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в Химках почти четверть миллиона рублей. Об этом сообщается в понедельник в официальном Instagram -аккаунте администрации городского округа.

Что известно о взрыве в жилом доме в Химках

"Весь город участвовал в сборе средств, который запустили добровольцы. За двое суток было собрано почти четверть миллиона. Эти средства переведены семьям погибших на организацию похорон", - говорится в публикации.

Уточняется, что в ближайшие дни в доме на Зеленой улице, где произошел взрыв, начнутся работы по демонтажу поврежденных конструкций. "Всего на данный момент потребовалось расселить в гостиницы 18 человек. Их обеспечили всем необходимым. Сегодня из больницы был выписан один из пострадавших во время взрыва бытового газа, в медучреждениях сейчас находятся еще четыре человека", - говорится в сообщении.

В администрации Химок поблагодарили за помощь пострадавшим добровольцев, в число которых вошли активисты проекта "Химки - интересно жить!". Деятельность волонтеров координировал член общественного совета проекта Николай Кашников. Был организован сбор продуктов, теплых вещей и средств гигиены.