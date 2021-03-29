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Взрыв газа в жилом доме в Химках

Ремонт поврежденного дома при взрыве газа в Химках завершат к концу августа

Ранее сообщалось, что работы могут завершить к 1 октября

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Администрация городского округа Химки планирует завершить ремонтные работы в доме, где 19 марта произошел взрыв газа, к 20 августа. Об этом сообщил в ходе совещания с зампредами правительства Подмосковья и главами городских округов глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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"Подписана дорожная карта с Фондом капитального ремонта. По этой карте мы планируем уже закончить [ремонт дома] 20 августа и начать людей заселять", - сказал Волошин.

Ранее зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин сообщал, что в рамках плана по восстановлению дома работы будут вестись в течение 180 дней и могут быть завершены к 1 октября.

Взрыв газа в жилом многоквартирном доме в Химках произошел 19 марта. В результате погибли четыре человека, еще четверо пострадали.

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РоссияВзрыв газа в жилом доме в Химках
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