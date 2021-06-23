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Медотвод от вакцинации против COVID-19 имеется не более чем у 5% жителей Подмосковья

Такие граждане не смогут получить QR-код для посещения мест общественного питания в Московской области

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 23 июня. /ТАСС/. Менее 5% жителей Московской области имеют медотвод от вакцинации против новой коронавирусной инфекции, об этом в среду сообщила журналистам зампредседателя правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"По количеству медотводов, по информации, предоставляемой нам главными врачами регулярно, медотвод [от вакцинации против COVID-19 имеют] не более 5%", - сказала Стригункова.

Она отметила, что такие граждане не смогут получить QR-код для посещения мест общественного питания в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому с 28 июня приостанавливается оказание услуг общественного питания за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на граждан, прошедших вакцинацию или переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев. Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием портала Госуслуг.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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