Временно исполняющей обязанности главы Коломны назначена Людмила Мордовская

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совет депутатов Коломны утвердил временно исполняющей полномочия главы городского округа Людмилу Мордовскую, об этом в понедельник сообщается на сайте администрации муниципалитета.

"Совет депутатов городского округа Коломна утвердил временно исполняющим полномочия главы (врип) городского округа Коломна Людмилу Михайловну Мордовскую. Ранее она занимала должность заместителя главы администрации и курировала вопросы градостроительной деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущий свой пост Мордовская занимала с сентября 2018 года.

Ранее стало известно, что глава городского округа Коломна Московской области Денис Лебедев покончил с собой в своей квартире.