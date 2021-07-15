Эксперт считает, что пыльный вихрь в Мытищах не был опасен для людей и зданий

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Микросмерч, который был замечен в четверг перед грозой в подмосковных Мытищах, не представлял угрозы. Об этом ТАСС сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Его энергетическая сила небольшая - буквально может пыль поднять, песок, бумагу, листья. Она абсолютно безвредна, никакой опасности для инфраструктурных объектов, людей, животных домашних даже не может поднять. Но явление симпатичное", - сказал он.

Как пояснил Варакин, микросмерчи возникают между сильно прогретой сушей и холодным воздухом на высоте. Существуют они недолго, в течение нескольких минут. При этом для Центральной России - это довольно редкое явление. Также неправильно называть его торнадо.

Ранее в социальных сетях появилось множество видео с пылевой воронкой в Мытищах. В пресс-службе областного ГУ МЧС РФ агентству сообщили, что сообщений об ущербе от этого природного явления не было.