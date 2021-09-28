Заморозки до минус трех градусов ожидаются 29 и 30 сентября в Подмосковье

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Заморозки до минус 3 градусов ожидаются утром и вечером в ближайшие два дня в Подмосковье, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ночные и утренние часы 29 и 30 сентября местами по территории Московской области ожидаются заморозки в воздухе минус 3-1 градус Цельсия", - сказали в пресс-службе.

В МЧС рекомендуют пешеходам быть внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям во время езды снизить скорость и отказаться от лишних обгонов и опережений.

Ранее в главке ведомства также распространили экстренное предупреждение о тумане с видимостью 100-500 м с вечера вторника до утра среды.

В новость внесена правка (13:49 мск) - передается с уточнением в заголовке.