В Подмосковье откроется около 400 елочных базаров

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Порядка 400 елочных базаров будут работать в этом сезоне в Московской области, сообщил журналистам министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.
По данным министерства, в 2017 году в Подмосковье работало 420 легальных точек продажи. 6 декабря в Красногорске открылся первый елочный базар в области.
"Заявилось порядка 400 елочных базаров. Порядка 70% елок - российские, около 23-25% - импортные, скандинавские в основном. Также будут продавать искусственные елки", - сказал Посаженников.
Он добавил, что в этом сезоне на базарах предложили разместить установки для упаковки деревьев, чтобы покупателям было удобнее их транспортировать.
Новогодняя иллюминация в парках Подмосковья зажглась 1 декабря. В 2018 году украшение общественных пространств региона и создание праздничного настроения приурочили к старту программы популяризации зимнего отдыха - "Зима в Подмосковье". По словам губернатора области Андрея Воробьева, программа позволит привлечь больше людей для посещения уникальных мест региона, к примеру, Зарайского Кремля или Сычевского питомника Московского зоопарка в Волоколамском районе.