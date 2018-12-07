В Подмосковье главу Рузы могут избрать в январе 2019 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совет депутатов городского округа Руза Московской области изберет на заседании нового главу муниципалитета к середине января 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации округа.
Согласно законодательству Московской области, главы городских округов избираются местным советом депутатов из кандидатур, которые проходят предварительный отбор специально создаваемой конкурсной комиссии.
"В ближайшие недели две, конкурсная комиссия начнет работать и принимать документы. В середине января совет депутатов городского округа Руза на заседании выберет нового главу", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что и.о. главы Рузского округа стала экс-глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева, о ее назначении 4 декабря сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе заседания правительства региона. Как заявили ТАСС в пресс-службе Госадмтехнадзора, новый руководитель ведомства пока не назначен.
Прежний глава Рузского округа Максим Тарханов в начале ноября 2018 года перешел на работу в департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы.
Новые главы муниципалитетов
С сентября 2018 года в Московской области сменились главы нескольких муниципалитетов. Так, бывший глава Красногорского округа Радий Хабиров в октябре был назначен врио губернатора Башкирии. Врио главы Красногорска избрана Эльмира Хаймурзина, которая до того момента была председателем Мособлизбиркома.
Также были назначены новые главы городского округа Озеры (сейчас и. о. главы - Алла Черкасова) и городского округа Зарайск - им стал замглавы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Виктор Петрущенко. По итогам конкурса совет депутатов избрал в октябре на пост главы Волоколамского района замминистра экологии Московской области Михаила Сылку.