В РЖД опровергли информацию о сносе вокзала в Одинцове под строительство МЦД

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" не планирует сносить вокзал в городе Одинцове Московской области, который является выявленным объектом культурного наследия, под создание первого диаметра МЦД-1 "Одинцово-Лобня". Об этом ТАСС сообщила пресс-служба компании.

Ранее председатель Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Евгений Соседов сообщил ТАСС, что в Одинцове начали разбирать водонапорную башню XIX века постройки, которая является частью единого ансамбля со зданием вокзала авторства известного архитектора Льва Кекушева. Причем сам вокзал является выявленным объектом культурного наследия, но не внесен в соответствующий реестр и потому также находится под угрозой сноса, считают общественники.

"Снос вокзала на станции Одинцово не рассматривается", - сообщили в пресс-службе РЖД.

В компании подтвердили, что начали демонтаж водонапорной башни, предварительно проверив, что она не значится среди объектов культурного наследия федерального, регионального или местного значения."Работы проводятся в рамках реализации проекта "Развитие диаметральных маршрутов городского железнодорожного сообщения в Московском транспортном узле, I этап: запуск пассажирского движения на диаметральных маршрутах Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск, которые позволят жителям Москвы и Подмосковья с комфортом и в короткое время добираться до нужных им станций", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь, в подмосковном отделении ВООПИиК указывают, что водонапорная башня была построена по проекту 1870 года с насосной станцией и одиночным резервуаром и это было единственное сохранившееся здание такого типа на всей Московско-Брестской железной дороге.