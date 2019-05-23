Глава городского округа Лосино-Петровский ушел в отставку

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Глава городского округа Лосино-Петровский Московской области Олег Фетюков ушел в отставку, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления территориальной политики Подмосковья в четверг.

"19 мая главой городского округа Лосино-Петровский Фетюковым подано заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Согласно уставу городского округа Лосино-Петровский в случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа его полномочия временно исполняет первый заместитель главы администрации городского округа. 24 мая совет депутатов городского округа Лосино-Петровский примет решение о возложении исполнения обязанностей на одного из первых заместителей главы администрации", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Главном следственном управлении СК по Московской области ТАСС сообщили, что глава администрации Лосино-Петровского в Подмосковье подозревается в получении взяток общей суммой не менее 960 тыс. рублей от организатора ярмарок, в его отношении возбуждено уголовное дело. В ведомстве не назвали фамилию чиновника. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фетюков был избран главой Лосино-Петровского 29 марта 2019 года. До этого с марта 2018 года он был врио руководителя округа.