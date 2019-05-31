ГИБДД Подмосковья с 1 июня начнет проверки машин с детьми на наличие детских кресел

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД Подмосковья в рамках социальной кампании "Маленький пассажир - большая ответственность!", которая пройдет с 1 июня по 1 сентября, будут проверять автомобили с детьми на наличие специальных детских кресел. Об этом сообщил заместитель начальника ГИБДД по Московской области Владимир Севастьянов на пресс-конференции в пятницу.

"Еженедельно во всех муниципальных образованиях сотрудники Госавтоинспекции будут проводить целевые профилактические мероприятия по контролю за соблюдением водителями транспортных средств правил по перевозке детей", - сказал Севастьянов.

Он добавил, что проверки будут проводиться вблизи детских садов, торговых центров, спортивных объектов, больниц и так далее. "За нарушение правил водителям придется выплатить штраф в размере 3 тыс. рублей", - уточнил он.

В Правилах дорожного движения сказано, что "перевозка детей до семи лет в машине, оснащенной ремнями безопасности, возможна исключительно при использовании специального удерживающего устройства - автокресла или автолюльки".

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Московской области ранее сообщили, что "специально для этого проекта разработан комплекс информационно-просветительских мероприятий для привлечении внимания общественности к проблемам обеспечения дорожной безопасности несовершеннолетних пассажиров".