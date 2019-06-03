Строительство объектов двух образовательных кластеров в Подмосковье начнется в 2020 году

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Строительство объектов физико-математического кластера на базе физтех-лицея в Долгопрудном и гуманитарного кластера на базе гимназии имени Примакова в Одинцове планируют начать в 2020 году, об этом в интервью ТАСС сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области - министр образования Московской области Ольга Забралова.

"Мы планируем создать учебный корпус начальной школы на 600 мест, детский технопарк и кампуса для проживания на 200 мест на территории физтех-лицея, а также сделать образовательный Центр гуманитарных наук для обучения и занятий спортом на 750 мест и кампуса для проживания на 500 мест в гимназии имени Примакова. По поручению президента в 2019 году поддержано софинансирование строительства этих объектов из федерального бюджета. Сейчас идет стадия проектирования. В следующем году - строительство", - сказала Забралова.

По ее словам, создание образовательных кластеров будет способствовать выходу на более высокий уровень развития образования, а также привлечению высококвалифицированных специалистов, в том числе из других стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину о создании в Подмосковье физико-математического кластера на базе физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном и гуманитарного кластера на базе гимназии имени Примакова в Одинцове, обучение в них будет организовано по аналогии с сочинским центром "Сириус".

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