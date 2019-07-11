Жителей САО и СВАО перевели на другие ТЭЦ "Мосэнерго" после происшествия в Мытищах

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. "Мосэнерго" и "МОЭК" перевели потребителей горячего водоснабжения в Северном и Северо-Восточном округах Москвы, которые подключены к ТЭЦ-27 "Северная", на другие теплоэнергоцентрали после пожара в четверг. Об этом говорится в совместном сообщении двух компаний.

Что известно о пожаре рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах

"В связи с ситуацией на газопроводе в городском округе Мытищи "Мосэнерго" и "МОЭК" обеспечили оперативное переключение потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы на другие ТЭЦ "Мосэнерго" в целях предотвращения возможного снижения параметров горячего водоснабжения", - говорится в сообщении.

Ранее передавалось, что днем в четверг возник пожар на газопроводе высокого давления рядом с ТЭЦ-27 "Северная". Затем огонь перекинулся на станцию высокого давления и два здания вблизи. Общая площадь пожара составила 1,4 тыс. кв. м. В результате погибла женщина, 13 человек пострадали, один из них был госпитализирован.