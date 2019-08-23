Носовую часть аварийно севшего в Подмосковье Аirbus A321 демонтировали для транспортировки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Специалисты демонтировали носовую часть борта Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего 15 августа аварийную посадку в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика в пятницу.
"Самолет сегодня начали разрезать, первым отрезали носовую часть борта", - сказал собеседник агентства.
Генеральный директор авиаперевозчика Сергей Скуратов ранее сообщил, что самолет восстановлению не подлежит и будет утилизирован.
Самолет планировалось погрузить на платформу и доставить на территорию ЛИИ им. Громова.
Airbus A321, летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых - дети. Одна женщина была госпитализирована.