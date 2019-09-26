Мособлдума увеличила расходы бюджета Подмосковья на 2019 год почти на 28 млрд рублей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли поправки в бюджет Подмосковья на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Расходы бюджета в текущем году будут увеличены почти на 28 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Законопроектом предусматривается увеличить доходы бюджета на 27,9 млрд рублей за счет безвозмездных поступлений, в том числе 26 млрд рублей за счет бюджета города Москвы <...> Расходы бюджета увеличиваются на сумму, сопоставимую с увеличением доходов - 27,9 млрд рублей, что не влечет изменения уровня дефицита, который составляет также 10%", - представила поправки в бюджет на заседании Мособлдумы министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

Она добавила, что с учетом изменения общий объем доходов в бюджет Московской области составит 586 млрд рублей, объем расходов - 693,1 млрд рублей.

Как ранее сообщили в пресс-службе Мособлдумы с ссылкой на председателя Игоря Брынцалова, наибольшая часть средств будет направлена на экологию - расходы на программу "Экология и окружающая среда Подмосковья" будут увеличены более чем на 17,8 млрд рублей. Часть этих средств пойдет на реализацию подпрограммы по обращению с ТКО.

По словам Мухтияровой, поправки в бюджет также подразумевают увеличение расходов на такие сферы как здравоохранение, образование, социальная помощь, строительство инженерной инфраструктуры.

"Основные причины корректировки бюджета - это изменение расходов в целях реализации приоритетных направлений, перераспределение средств, высвободившихся в результате проведения конкурсных процедур, а также по ожидаемым итогам исполнения бюджета, прогнозируемого на 2019 год. Кроме того, это включение в бюджет средств, подлежащих получению из бюджетов других уровней", - добавила Мухтиярова.