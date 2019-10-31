Около 500 тыс. карт "Тройка" и "Стрелка" могут бесплатно раздать в связи с запуском МЦД

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 31 октября. /ТАСС/. Порядка 500 тыс. объединенных транспортных карт "Стрелка" и "Тройка" планируется бесплатно раздать жителям московского региона в связи с запуском первых Московских центральных диаметров (МЦД). Транспортные карты будут иметь специальный дизайн, посвященный МЦД, об этом сообщила в четверг журналистам первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

"Это [будет] единая карта, в народе ее называют "Тройка", но это совмещенная карта "Стрелка+Тройка". Выпуск этих карт будет осуществлен и раздаваться в кассах РЖД бесплатно. Люди будут на эту карту уже сами класть деньги <...> Карта будет забрендирована как карта МЦД, но это совмещенный проект, поэтому и "Стрелка", и "Тройка" в одном флаконе <...> Первый выпуск карты, мы выпустим, наверное, порядка 500 тыс.", - сказала Кротова.

Первые два Московских центральных диаметра, по словам Кротовой, могут быть запущены 21 ноября.

Ранее пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила, что на МЦД-1 и МЦД-2 будут действовать три тарифные зоны. В зоне "Центральная" (в границах станций Марк - Сетунь, Волоколамская - Остафьево) стоимость проезда по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" будет равна 38 рублям. Зона "Пригород" (для поездок по территории Московской области в пределах МЦД) предполагает стоимость разовой поездки по тарифу "Кошелек" в размере 45 рублей. В зоне "Дальняя" (для поездок со станций за пределами МЦД) цена будет складываться из 23 рублей за каждую зону пригородных поездов до границ МЦД плюс 45 рублей по МЦД.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в соответствии с которым предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой. Первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска - запустят в ноябре 2019 года. Затем планируется открыть МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.