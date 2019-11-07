В Подмосковье за три года на треть снизилось число погибших в ДТП

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Число погибших в ДТП на дорогах Подмосковья снизилось на треть за три года. Об этом сообщил в четверг журналистам замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Королев.

"В 2016 году зафиксирована гибель 1181 человека, в 2017 году - 1064, в 2018 году - 938. На 7 ноября 2019 года погибли 684 человека. Таким образом, с 2016 года количество погибших снизилось на 31%", - говорится в презентации Королева.

При этом на 68% меньше стало количество мест на дорогах Подмосковья, где чаще происходят аварии.

Ранее начальник управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области Виктор Кузнецов сообщил журналистам, что по итогам 10 месяцев этого года на дорогах региона отмечается снижение всех основных показателей аварийности по причине превышения скорости.