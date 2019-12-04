Пострадавшие в ДТП с автобусом в Подмосковье находятся в больнице в Одинцове

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Два человека, которые были госпитализированы после ДТП с автобусом в Подмосковье в ночь на среду, находятся в состоянии средней степени тяжести и удовлетворительном. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"В результате ДТП на Минском шоссе пострадали восемь человек, двое были доставлены в Одинцовскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести и удовлетворительном состоянии. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", - сказал собеседник агентства, уточнив, что остальные шестеро от госпитализации отказались.

Ранее в экстренных службах ТАСС сообщили, что во вторник около 23:00 на 24-м км трассы М-1 в Подмосковье столкнулся междугородный автобус с грузовым автомобилем. Всего в автобусе было 48 человек. Автобус следовал из Гродно в Кострому, ночью все пассажиры были отправлены в гостиницу. Причины аварии устанавливаются.