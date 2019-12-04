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Посольство Белоруссии проверяет, были ли белорусы среди пострадавших в ДТП в Подмосковье

Автобус следовал из Гродно в Кострому

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Посольство Белоруссии в РФ выясняет, есть ли граждане страны среди пострадавших в ДТП в Подмосковье со следующим из белорусского Гродно автобусом.

"Посольство Беларуси выясняет, есть ли граждане Республики Беларусь среди пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Гродно в Кострому, случившемся сегодня утром на 24-м км федеральной трассы М1 в городском округе Одинцово", - говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в среду на официальной странице в Twitter.

Как ранее сообщили ТАСС в экстренных службах, в результате случившегося пострадали семь человек, двое госпитализированы, всего в автобусе было 48 человек.

Теги
БелоруссияРоссия
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Пострадавшие в ДТП с автобусом в Подмосковье находятся в больнице в Одинцове
В региональном Минздраве сообщили, что всего в аварии пострадали восемь человек
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