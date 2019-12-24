СК просит передать из полиции материалы об обнаружении новорожденной в подъезде в Мытищах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Следователи просят прокуратуру передать из полиции материалы проверки по факту обнаружения новорожденной девочки в коробке в подъезде жилого дома в Мытищах. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователи следственного отдела по Мытищам ГСУ СК России по Московской области ходатайствуют перед прокурором об истребовании материалов проверки из органов внутренних дел по факту оставления новорожденной девочки в подъезде жилого дома, - сказала Врадий. - В случае передачи материалов из органов полиции следователями СК будет проведен весь комплекс необходимых следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, личности родителей новорожденной и привлечения их к уголовной ответственности".

24 декабря около 10:00 мск на пятом этаже подъезда жилого дома возле лифта соседи обнаружили в коробке новорожденную девочку. Согласно сведениям бригады скорой помощи, девочке было три-четыре часа от рождения. Младенец был экстренно госпитализирован в инфекционное отделение городской клинической больницы.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили ТАСС, что полиция начала проверку по факту обнаружения новорожденной девочки в подъезде на Юбилейной улице в Мытищах.