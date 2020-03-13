Гимназию в Подмосковье закрыли на карантин из-за подозрения COVID-19 у родителя учеников

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Гимназия им. Е. М. Примакова, расположенная в деревне Раздоры Одинцовского района Подмосковья, закрыта на карантин до 21 марта. Один из родителей учеников находится в больнице с подозрением на коронавирус, сообщила в пятницу в Telegram-канале гимназии директор образовательного учреждения Майя Майсурадзе.

"С сегодняшнего дня и до 21 марта включительно в гимназии отменены очные занятия. Мы переходим на формат онлайн-уроков. Эта дополнительная мера безопасности принята в связи с тем, что один из родителей нашей гимназии находится в больнице с подозрением на коронавирус. По состоянию на сегодняшний день, 13 марта, этот диагноз не подтвержден, его дети находятся дома, у них нет никаких клинических проявлений", - сказала Майсурадзе, обратившись к ученикам и их родителям.

Она добавила, что гимназия передала в Минздрав региона информацию по списку классов, чтобы медики могли связаться с семьями и взять у них анализы. При этом все учителя находятся в гимназии.