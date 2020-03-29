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Распространение коронавируса нового типа

В Подмосковье самоизолированным советуют уведомлять службы о необходимости вывоза мусора

При этом им нельзя лично контактировать с лицом, ответственным за вывоз ТКО, и рекомендуется свести к минимуму контакт с пакетом отходов

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Оперативный штаб по коронавирусу Московской области подготовил для самоизолированных памятку по сбору твердых коммунальных отходов (ТКО). Среди рекомендаций - информирование регионального оператора по телефону о необходимости вывоза мусора из квартиры или дома, сообщается в воскресенье в Telegram-канале штаба.

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"Запрещается лично контактировать с лицом, ответственным за вывоз ТКО, и рекомендуется свести к минимуму личный контакт с пакетом отходов, предназначенным для транспортировки мусора уполномоченным лицом. После согласования времени вывоза предлагается собрать накопленные отходы в двойные прочные мусорные пакеты и вынести их за пределы квартиры или дома", - говорится в сообщении.

Для остальных граждан действуют прежние правила сбора и транспортировки отходов. Также оперативный штаб рекомендует жителям Подмосковья находиться на карантине дома в течение 14 дней по возвращении из-за рубежа. При появлении любых симптомов ОРВИ оставаться дома и вызвать врача. Тем, кто не совершал зарубежных поездок также рекомендовано ограничить контакты и по возможности оставаться дома. В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8-800-550-50-30.

В Подмосковье зарегистрировано 112 случаев коронавирусной инфекции, 10 человек выписаны домой из стационаров.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Режим самоизоляции действует в Подмосковье с 20:00 воскресенья
С этого момента в регионе закрыты все парки и детские площадки
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