В Подмосковье самоизолированным советуют уведомлять службы о необходимости вывоза мусора

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Оперативный штаб по коронавирусу Московской области подготовил для самоизолированных памятку по сбору твердых коммунальных отходов (ТКО). Среди рекомендаций - информирование регионального оператора по телефону о необходимости вывоза мусора из квартиры или дома, сообщается в воскресенье в Telegram-канале штаба.

"Запрещается лично контактировать с лицом, ответственным за вывоз ТКО, и рекомендуется свести к минимуму личный контакт с пакетом отходов, предназначенным для транспортировки мусора уполномоченным лицом. После согласования времени вывоза предлагается собрать накопленные отходы в двойные прочные мусорные пакеты и вынести их за пределы квартиры или дома", - говорится в сообщении.

Для остальных граждан действуют прежние правила сбора и транспортировки отходов. Также оперативный штаб рекомендует жителям Подмосковья находиться на карантине дома в течение 14 дней по возвращении из-за рубежа. При появлении любых симптомов ОРВИ оставаться дома и вызвать врача. Тем, кто не совершал зарубежных поездок также рекомендовано ограничить контакты и по возможности оставаться дома. В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8-800-550-50-30.

В Подмосковье зарегистрировано 112 случаев коронавирусной инфекции, 10 человек выписаны домой из стационаров.