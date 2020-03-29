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Распространение коронавируса нового типа

На предприятиях Подмосковья появится разметка для соблюдения дистанции

В ином случае им необходимо установить специальный режим посещения предприятия

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Организации и предприятия Подмосковья обеспечат у себя условия сохранения дистанции для граждан, нанеся разметку или установив специальный режим посещения. Об этом в воскресенье сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу Московской области

"Все организации и предприятия должны обеспечить гражданам условия для социального дистанцирования. Речь идет о нанесении разметки или установления специального режима посещения", - говорится в сообщении.

С понедельника домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы и Подмосковья, независимо от возраста. Покидать квартиру разрешается в случаях обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
Режим самоизоляции действует в Подмосковье с 20:00 воскресенья
С этого момента в регионе закрыты все парки и детские площадки
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