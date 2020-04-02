Мособлдума рассмотрит введение штрафов за нарушение режима самоизоляции 3 апреля

"Мособлдума рассмотрит введение штрафов за нарушение самоизоляции и возможность проводить заседания парламента в удаленном режиме. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что 3 апреля состоится внеочередное заседание регионального парламента", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Депутаты московской областной думы рассмотрят законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушение режима самоизоляции, на внеочередном заседании 3 апреля. Об этом в четверг сообщила пресс-служба областной думы.

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"Город Москва принял решение о введении штрафов для тех, кто, несмотря на все рекомендации и предписания, покидает дом, и кто может представлять опасность для окружающих из-за заражения коронавирусом - подобные меры необходимо предусмотреть и в Московской области, так как Москва и Подмосковье - это во многих смыслах единая столичная территория", - приводятся в сообщении слова председателя областной думы Игоря Брынцалова.

Депутаты Мосгордумы 1 апреля приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице. Закон также регламентирует применение городской системы видеонаблюдения для выявления нарушителей обязательного карантина или режима самоизоляции. Согласно тексту, в столичный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вносятся изменения с целью установить административную ответственность для граждан за несоблюдение требований режима повышенной готовности, в частности, режима самоизоляции, в виде штрафа для физических лиц в размере 4 тыс. рублей, а за повторное нарушение или с использованием транспортного средства - 5 тыс. рублей.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

В новость были внесены изменения (14:25 время мск) — добавлены подробности по тексту.