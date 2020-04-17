Число пассажиров в автобусах Подмосковья снизилось на 78% по сравнению с началом марта

МОСКВА, 17 апреля /ТАСС/. Пассажиропоток в автобусах Московской области сократился на 78% по сравнению с началом марта. С 13 апреля число пассажиров в среднем снижается на 4%, об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Утром 17 апреля в автобусах Подмосковья общее число пассажиров сократилось на 78% по сравнению с началом марта этого года. Зафиксировано, что с понедельника число пассажиров снижается в среднем на 4%", - говорится в сообщении.

Отмечается при этом, что в пятницу в автобусах вообще не было школьников и пассажиров старше 65 лет. Число пассажиров льготных категорий сократилось на 84% с начала марта, при этом число пассажиров младше 65 лет также сократилось на 77%.

В министерстве напомнили, что с 15 апреля все жители Подмосковья для передвижения на транспорте должны получить цифровой пропуск на портале госуслуг.