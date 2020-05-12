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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье свыше 1,2 млн человек старше 65 лет получили 3 тыс. рублей за самоизоляцию

На выплату денежных средств в регионе направили 3,66 млрд рублей

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Выплаты в размере 3 тыс. рублей получили свыше 1,2 млн жителей Подмосковья в возрасте старше 65 лет за соблюдение режима самоизоляции. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Мособлдумы.

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2 апреля пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья сообщила, что власти Подмосковья произведут выплату гражданам из группы риска, которые дисциплинированно провели период самоизоляции, 14 апреля.

"Жителям Подмосковья старше 65 лет и лицам, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, находящимся на самоизоляции, установлена выплата 3 тыс. рублей, в настоящее время ее получили 1,22 млн человек на сумму 3,66 млрд рублей. Выплата денежных средств продолжается на основании обращений граждан", - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, чьи слова цитирует пресс-служба.

Он добавил, что 2,6 млрд рублей в региональном бюджете на 2020 год предусмотрели на ежемесячные выплаты в 1 тыс. рублей одиноко проживающим гражданам старше 65 лет. Количество получателей компенсации в области составляет около 216,7 тыс. человек.

Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, половина суммы была предоставлена жителям региона после начала режима самоизоляции.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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