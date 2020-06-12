В Подмосковье можно будет проголосовать по поправкам к конституции во дворах жилых домов

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Пункты голосования по поправкам к Конституции России в Подмосковье будут работать во дворах жилых домов. Об этом в пятницу сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия-24" .

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"Мы готовимся к голосованию. Уже с 25 июня начинаем голосовать. Мы понимаем, что здесь нельзя допустить избыточные риски, поэтому в большинстве своем в эту неделю голосования мы предусмотрим голосования во дворах", - сказал Воробьев.

Он добавил, что организация таких пунктов уже началась. "Работа ведется с управдомами, с активными людьми мы обсуждаем, как удобнее и во сколько удобнее прийти будет проголосовать", - сказал Воробьев.

По данным избирательной комиссии Московской области, всего в Подмосковье будут открыты 4 134 основных участка и 79 в местах временного пребывания.

Все участки для голосования в Московской области будут оборудованы в соответствии с требованиями безопасности. Технологическое оборудование будет размещено на расстоянии 1,5-2 м друг от друга, а помещение для голосования будет регулярно обрабатываться антисептическими средствами. Избирательная комиссия Московской области в большом количестве закупила средства индивидуальной защиты. Ими будут обеспечены участники голосования и сотрудники избирательных комиссий.