Число госпитализаций из-за коронавируса снизилось в Подмосковье на 34% в сравнении с пиком

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Количество госпитализированных пациентов с новой коронавирусной инфекцией сократилось в Московской области на 34% по сравнению с пиковым периодом эпидемии, сообщила во вторник министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

"У нас пик прошел. В Московской области мы его отметили 11 мая. Это когда наибольшее количество человек было на лечении в наших стационарах - практически 10 тыс. человек находились одномоментно [в больницах] и проходили лечение. Если говорить на сегодняшний день, то это число сократилось до 6 тыс. человек - это на 34%", - сказала Стригункова.

Она добавила, что в регионе отмечается снижение пациентов на ИВЛ, а также среднесуточной госпитализации.

"На пике в мае, середине мая, практически 700 человек мы госпитализировали ежедневно. На текущий момент эта цифра составляет 340 человек - это практически в два раза [меньше]. Поэтому мы с уверенностью говорим, что пик мы прошли", - добавила министр.

Она отметила, что всего в регионе выявлено около 55 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, из них более 26 тыс. человек выздоровели.

"Если говорить о тех, кто лечится на дому, то это порядка 23 тыс. человек", - сказала Стригункова.

Возвращение поликлиник и стационаров к плановой работе

Министр здравоохранения региона также сообщила, что подмосковные поликлиники вернутся к полному объему предоставляемых услуг до 25 июня.

"Мы начали <...> поэтапную работу по восстановлению работы поликлиник <...> с 8 июня, постепенно выводим узких специалистов, терапевтов и педиатров. С 25 июня мы планируем, что наше поликлиническое звено будет работать в полном объеме, как и раньше", - сказала Стригункова.

Она добавила, что в поликлиниках будут соблюдены все санитарные стандарты, также будет увеличен интервал между приемами пациентов. "Посещаемость в сутки будет меньше, чем в период до пандемии", - добавила Стригункова.

Кроме того, до середины июля власти Московской области планируют завершить возвращение перепрофилированных для пациентов с коронавирусом стационаров к плановому режиму работы.

"На текущий момент у нас началась плановая работа по возврату [перепрофилированных стационаров] в обычный режим. <...> Эта работа проводится в несколько этапов, сразу мы, конечно же, не можем отказаться от ковидных стационаров. У нас работа началась эта с 8 июня, два этапа мы уже прошли - мы приостановили прием пациентов с коронавирусной инфекцией практически на 3,5 тыс. коек уже сейчас и продолжаем эту работу. До середины июля мы будем планово постепенно наши стационары возвращать к [плановому] режиму работы", - сказала Стригункова.

Она отметила, что всего в Московской области было создано порядка 16 тыс. дополнительных инфекционных коек.

Увеличение числа тестирований

Светлана Стригункова рассказала о планах увеличить число тестирований жителей региона на наличие антител к новой коронавирусной инфекции до 30 тыс. в сутки к 25 июня.

"У нас было тестирований [на антитела] почти 10 тыс. в сутки. Сейчас мы планируем, что с 25 числа вырастет до 30 тыс. в сутки, поэтому запись будет расширена. Мы проводим ИФА-исследования тем пациентам, которые планируют получить стационарную помощь, <...> ну и, конечно, каждый житель может записаться на госпортале", - сказала Стригункова.

Она добавила, что в настоящее время в каждом городском округе планируется обеспечить возможность проведения таких тестирований, однако не в каждом медучреждении.

Как ранее сообщал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, тестирование жителей на антитела к коронавирусу было запущено в регионе с 15 июня.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, ситуация улучшилась. Всего выявлено 54 879 случаев заражения, выздоровели 26 198 человек, умерли 798. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 1 162 человека против 504 соответственно.