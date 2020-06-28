Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре в Подольске

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пожар в производственно-складском ангаре в Подольске ликвидирован. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 11:36 объявлена полная ликвидация пожара", - сказала собеседница агентства.

Информация о пожаре по адресу: Домодедовское шоссе, дом 14, поступила в 21:22 мск в субботу. К моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение в ангаре на площади 400 кв. метров, часть крыши обрушилась, позже площадь пожара увеличилась до 3 тыс. кв. метров. В 22:37 пожарным удалось локализовать пожар, а в 23:55 - ликвидировать открытое горение.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.