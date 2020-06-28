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Открытое горение в ангаре в Подольске ликвидировали

Площадь возгорания составила 3 тыс. кв. метров

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в производственно-складском ангаре в Подольске. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 23:55 объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре по адресу: Домодедовское шоссе, дом 14, поступила в субботу в 21:22 мск. К моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение в ангаре на площади 400 кв. м, часть крыши обрушилась. В 22:37 пожарным удалось локализовать пожар на площади 3 тыс. кв. метров. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

К месту пожара направлена лаборатория для замеров ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе.

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