Явка на голосовании по конституции в Подмосковье за три дня превысила 30%

"Третий день голосования, 27 июня. Явка участников: 30,09% или 1 747 633 участников голосования проголосовало всего", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Более 1,7 млн жителей Подмосковья приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ за три дня, явка составила 30,09%. Об этом сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии Московской области.

Согласно представленным данным инфографики, всего участников голосования - 5,8 млн. На сегодняшний день 77,58% проголосовали на участках, 10,05% - на дому, 11,13% на придомовых территориях, а также 1,23% проголосовали в населенных пунктах, где нет помещений для голосования.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома, участки для голосования будут открыты по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".