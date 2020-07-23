Глава Подмосковья сообщил о снижении вдвое числа госпитализаций с коронавирусом

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Подмосковье сократилось в два раза, таким образом, регион подходит к третьему этапу снятия ограничений при благоприятной обстановке. Об этом в четверг сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" .

"Ковид (заболевание COVID-19 вызываемое новым коронавирусом) отступает, мы видим радикальное снижение госпитализации в два раза, больше [пациентов] выписывается. К третьему этапу подошли: кино, выставки, детские игровые комнаты, музеи мы открываем буквально перед выходными. Поэтому здесь все складывается благоприятно", - сказал он.

Воробьев напомнил, что после 1 августа в регионе снимут большую часть ограничений. "После 1 августа мы еще откроем "Активное долголетие", у нас большое количество людей старшего возраста занимается в различных группах - и такую возможность дадим", - добавил он.

О новом снятии ограничений в Подмосковье

Ранее Воробьев подписал постановление, согласно которому в Подмосковье с 1 августа возобновят работу игровые комнаты в ТРЦ, театры, кинотеатры, выставки и спортивные арены. При этом действует ряд ограничений по вместимости и заполняемости объектов. Также в регионе с 24 июля разрешается предоставление госуслуг в зданиях госорганов в обычном объеме, а также отменяется действие стандартов в организациях, для которых предусмотрены методические рекомендации Роспотребнадзора.

В то же время в Московской области продолжают действовать некоторые ограничения: самоизоляция для граждан старше 65 лет и людей из групп риска заражения коронавирусной инфекцией; соцдистанция для жителей региона и обязанность у органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей обеспечить ее соблюдение; изоляция лиц, контактировавших с больными. Кроме того, при занятиях физкультурой на открытом воздухе необходимо соблюдать дистанцию в 5 м и проводить их в группах не более пяти человек.

Также в Подмосковье остается обязательным ношение маски в местах общественного пользования, продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий и посещение ночных клубов, дискотек.