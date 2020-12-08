В Москве наградили лауреатов премии "Звезда театрала"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Тринадцатая церемония вручения премии зрительских симпатий "Звезда театрала" прошла в понедельник вечером в Театре им. Евг. Вахтангова и транслировалась в прямом эфире на официальном сайте и канале журнала "Театрал" на YouTube.

"Я хочу сказать вам спасибо за то, что вы пришли. Спасибо всем тем, кто помогал нам готовить эту церемонию, кто верил, что мы ее проведем, несмотря на то, что у нее 13-й номер, и это отыгралось по полной, несмотря на пандемию, несмотря на те проблемы, с которыми столкнулись все вы, не только мы", - сказал, открывая церемонию, учредитель и президент премии Валерий Яков.

В голосовании приняли участие более 100 тыс. человек из 80 стран. Яков отметил, что, благодаря трансляции, которую организовал "Ростелеком", церемонию вручения смогли увидеть зрители со всего мира. "Театр показал, что у него нет границ, нет пандемии, нет карантинов, его смотрят везде и голосуют везде", - сказал он.

Мероприятие прошло при 25-процентной заполненности зала и других ограничениях, связанных с пандемией коронавируса. Яков пошутил, что "четвертушка" лучше, чем "сухой закон". Он призвал гостей не снимать маски и соблюдать все необходимые меры санитарной безопасности.

Режиссером мероприятия выступила Рузанна Мовсесян. Церемония прошла в смешанном формате - и онлайн, и офлайн. Некоторых гостей, приглашенных объявить лауреатов в той или иной номинации, попросили сделать это в удаленном режиме. Те же, кто принял участие в офлайн-церемонии, вручали награды сразу нескольким лауреатам. Некоторые победители, которые по разным причинам не смогли быть на церемонии, прислали видеообращения.

Яков рассказал, что даже статуэтка премии "соблюдает изоляцию". "Ее делают на одной из мануфактур Чехии. Их изготовили для всех лауреатов, но из-за закрытых границ мы не смогли их получить. Они ждут, когда откроют границы, и прилетят в Россию - тогда мы будем вручать их всем лауреатам. А из резерва дирекции у нас есть статуэтки только для "Легенд сцены", - пояснил он.

Памяти ушедших

Перед началом торжественной части и оглашения имен победителей гости вечера почтили память ушедших в 2020 году деятелей культуры. "Культура, театр потеряли такое количество потрясающих людей, что мы просто не можем их не вспомнить", - сказал Яков.

Гости церемонии почтили память актера, режиссеров Армена Джигарханяна и Романа Виктюка, артистов Ирины Скобцевой, Инны Макаровой, Бориса Клюева, художественного руководителя "Содружества актеров Таганки" Николая Губенко, кинорежиссера Георгия Шенгелая, писателя Михаила Жванецкого, драматурга Леонида Зорина, сценографа Сергея Бархина и многих других. Их фотографии демонстрировались на экране под музыку композитора Фаустаса Латенаса, которого также не стало в этом году.

Одной из премий в номинации "Легенда сцены" посмертно наградили Виктюка. Зал встал и аплодировал все время, пока на экране демонстрировался ролик, посвященный режиссеру. Награду передали одному из ведущих актеров Театра Романа Виктюка, заслуженному артисту РФ Дмитрию Бозину.

"Вы знаете, это, конечно, беда… Мы успели сказать Роману Григорьевичу о том, что он "Легенда сцены". И в ответ услышали шутку: "Если доживу!" Все, кто знает Виктюка, понимают, что без шутки, без юмора, иронии, причем абсолютно "виктюковской", неподражаемой, его представить невозможно. Роман Григорьевич и без этой награды был настоящей легендой сцены и уже будет всегда, будет уже вечно", - сказал Яков.

Бозин отметил, что очень важно сохранить театр Виктюка. "Да, хрупок его театр. И сохранить его важно. Сохранить этот центр системы координат, из которого он через каждый свой спектакль делится с людьми своей беспредельностью. Вы не представляете, как каждая мизансцена сейчас, поставленная им, раскрывается для зрителей совсем по-другому. Он живой, большой и сильный. Беспредельный Роман Виктюк. Легенда!" - сказал артист.

Лучшие спектакли

Планировалось, что ведущими, как и в прошлом году, станут актеры театра и кино Аня Чиповская и Андрей Заводюк. В начале мероприятия стало известно, что вместо Заводюка ведущим выступит актер, режиссер Алексей Франдетти. Он же получил и награду в первой номинации "Лучший АртОтвет пандемии" - за Инстаграм-мюзикл "Мой длинноногий деда". Франдетти победил также в номинации "Лучший спектакль для детей и юношества" с постановкой "Питер Пэн" (Московский областной ТЮЗ).

Лучшим спектаклем большой формы по версии международной театральной премии зрительских симпатий "Звезда театрала" стала постановка "Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных". Постановку осуществил Олег Глушков в "Мастерской Петра Фоменко". В этой номинации были также представлены "Пер Гюнт" Юрия Бутусова (Театр им. Евг. Вахтангова) и "Ревизор" Сергея Газарова (Театр Олега Табакова). В номинации "Лучший спектакль. Малая форма" победила постановка "Опасные связи" Игоря Яцко ("Школа драматического искусства").

Лучшей постановкой иностранного режиссера в России по версии театральной премии зрительских симпатий "Звезда театрала" признан спектакль "Маузер" режиссера Теодороса Терзопулоса. "Я очень счастлив и горд получить эту награду за "Маузер". И очень важно, что это награда зрительская. Было невероятным счастьем и радостью ставить этот спектакль в Александринском театре. Большое спасибо", - сказал Терзопулос в видеообращении.

В номинации "Лучший музыкальный спектакль" победил "Вий" Николая Покотыло (Creative lab Stairway). В номинации "Лучший социальный проект" наградили "Параллельный мир" инклюзивного театра-студия из Омска. Лучшим любительским театром стал Называевский народный театр "Сотоварищи" (Омская область, Называевск).

"Лучшим режиссером" признан Евгений Марчелли за спектакль "Шутники" ("Сатирикон"). "Лучшим директором" стал директор Московского театра оперетты Владимир Тартаковский. Лучшим региональным театром по версии "Звезды театрала" стал "Коляда-Театр" (Екатеринбург). Лучшим русским театром за рубежом признана детская театральная студия "Апрелик" (Франция, Париж).

"Квант положительной энергии"

Тимофей Трибунцев получил премию в номинации "Лучшая мужская роль" за роль Бориса Годунова в спектакле "Борис" Дмитрия Крымова (театральное агентство "Арт-Партнер XXI"). Даниил Страхов был отмечен в номинации "Лучшая роль театрального актера в кино" за роль Павла Андреева в сериале "Знахарь". Александр Филиппенко получил награду за роль Бати в спектакле "Палачи" театра "Гоголь-центр".

"Нежданно-негаданно, честно признаюсь. Это как квант положительной энергии, который вдохновляет на дальнейшие подвиги. Я благодарен премии "Звезда театрала" за тот праздник, который они устроили в это вирусное время в любимом Театре Вахтангова. Спасибо любимому и дорогому "Гоголь-центру", где все начиналось. Отдельное спасибо Кириллу Серебренникову за то, что он поверил, что я настоящий "палач". Но главное, чем эта премия будет мне памятна и дорога - что это премия зрительских симпатий, ведь ради них мы существуем, ради них мы выходим на сцену. Спасибо всем тем, кто голосовал за меня", - сказал Филиппенко в видеообращении.

Лучшими актрисами зрители назвали Марию Аронову, Нонну Гришаеву и Нину Гуляеву. Гуляева победила в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за роль Бабушки в спектакле "Белые ночи" МХТ им. Чехова. Гришаева получила награду в номинации "Лучшая женская роль" за роль Люси в спектакле "Люся. Признание в любви" (Театр им. Вахтангова), посвященном Людмиле Гурченко.

"Я бесконечно благодарна Кириллу Игоревичу Кроку, директору этого невероятного, моего любимого театра, и Римасу Туминасу (художественному руководителю Театра им. Вахтангова) за то, что наш спектакль обрел наконец-то замечательный, достойный дом. Спасибо вам огромное", - сказала Гришаева и поблагодарила вдохновителя спектакля - вдовца Гурченко Сергея Сенина, а также всех тех, кто работал над постановкой.

Аронова стала лауреатом в номинации "Лучшая роль театральной актрисы в кино" за роль Ирины Шаталиной в фильме "Лед-2". "Спасибо большое. Спасибо зрителям, которым понравился этот фильм. Спасибо Жоре Крыжовнику, режиссеру этого фильма. Но вообще я хочу вас поприветствовать в своем доме родном, в котором я служу всю свою жизнь сознательную и творческую. Я хочу сказать о том, что нам действительно очень не хватает зрителей", - сказала Аронова в видеообращении.

"Легенды сцены"

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина и народный артист РСФСР Александр Збруев удостоены театральной премии зрительских симпатий "Звезда театрала" в номинации "Легенда сцены".

Зал встал при появлении лауреатов, устроил в их честь овацию. "Спасибо, что вы все встали. Это говорит о том, что вы меня любите, наверное, и уважаете, и благодарите за то искусство, которое я создавала. Я благодарна очень многим людям - знакомым, учителям, педагогам, Театру Моссовета, театру Холмского - за ту любовь и за ту энергию, за ту волю и за ту душу, которую они вкладывали в меня", - сказала Талызина.

Она добавила, что всегда старалась быть хорошей артисткой. "Большой, маленькой - нет, великолепной - нет, я до этого не доросла. Но вот такую награду, которую мне подарил журнал "Театрал" - я даже и не мечтала, и не думала, и все время этому удивляюсь. Спасибо вам огромное", - сказала артистка.

"Я хотел бы поблагодарить "Театрал" за то, что он собрал так много хороших людей. Мы редко встречаемся, многие из нас никогда и не увидятся больше. Но нам необходимо встречаться, необходимо видеться, необходимо работать, выпускать спектакли. И спасибо, что "Театрал" нас не забывает и доставляет нам очень приятные дни", - сказал Збруев.

Он отметил, что, несмотря на то, что почти 60 лет служит в театре "Ленком", для него очень важна сцена Театра Вахтангова. "Я жил в доме рядом с этим театром. Мы с пацанами прибегали на стройку этого театра - он был разбомблен. И Театр Вахтангова играл в сегодняшнем ТЮЗе свои спектакли - так в первый раз я побывал здесь, на этой земле, на которой строился этот по-настоящему легендарный театр. Второй раз я побывал тогда, когда присутствовал на спектакле "Филумена Мартурано" с великими, легендарными артистами и режиссером Рубеном Николаевичем Симоновым, с Цецилией Львовной Мансуровой, и сыновей играли Михаил Александрович Ульянов, Юрий Васильевич Яковлев и Макс Греков", - рассказал Збруев.

О премии

Ежегодная премия "Звезда театрала" учреждена в 2008 году журналом "Театрал". Особенность премии заключается в том, что лауреатов по итогам минувшего театрального сезона определяют не профессиональные критики, а зрители на интернет-голосовании, которое проходит на странице премии. Но прежде таким же образом они выдвигают номинантов.

Номинации "Лучший любительский театр" и "Лучший АртОтвет пандемии" были учреждены в этом году. Первая - с целью поддержки любительских и студенческих театров и студий по всей стране, вторая - для онлайн-проектов, созданных актерами и режиссерами в условиях всеобщей самоизоляции весной и летом 2020 года.

Основных номинаций в общей сложности 18, и в каждой из них было представлено по несколько претендентов. Всего в списке потенциальных лауреатов "Звезды театрала" было 56 номинантов.