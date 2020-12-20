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Пандемия COVID-19

Бар "Барвиха Lounge" в Москве могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19

Заведение продолжало обслуживать посетителей ночью, в нем находилось порядка 100 гостей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Бар "Барвиха Lounge" в Даниловском столичном районе могут закрыть на срок до 90 суток за выявленные нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

"Сотрудниками ОАТИ ежедневно по всей Москве проводятся рейды по выявлению заведений, работающих после 23:00. 20 декабря 2020 года по адресу: ул. Дербеневская набережная, д. 7, был проверен бар "Барвиха Lounge". В ходе обследования выявлено, что заведение продолжало обслуживать посетителей даже в 3 часа ночи. В заведении находилось порядка 100 гостей. Посетители курили кальяны" - сказал Поповский.

Он отметил, что за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей, если подтвердятся факты причинения вреда здоровью - штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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РоссияПандемия COVID-19
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