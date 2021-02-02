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Движение на внутренней стороне МКАД восстановили после ДТП

В результате аварии никто не пострадал

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Движение транспорта на внутренней стороне 14-го км МКАД в районе пересечения с Новоегорьевским шоссе возобновлено после произошедшего накануне столкновения грузового и легкового автомобилей. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

Из-за ДТП, произошедшего поздно вечером в понедельник, было перекрыто движение по трем полосам. Пострадавших в результате инцидента нет.

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