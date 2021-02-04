Сбой на фиолетовой ветке метро в Москве мог произойти из-за действий подрядчика

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Несоблюдение правил проведения работ в тоннеле подрядчиком могло стать причиной сбоя в движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии (ТКЛ). Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена в Москве от станции "Планерная" до станции "Октябрьское поле" приостановлено из-за проверки инфраструктуры.

"Мосметро: предварительная причина произошедшего - несоблюдение подрядчиком ООО "Элером" правил проведения работ в тоннеле. Компания будет оштрафована и отстранена от работ до окончательного выяснения причин", - говорится в сообщении.

Добавляется, что вдоль закрытого участка Таганско-Краснопресненской линии запустили компенсационные автобусы с остановками у станций метро "Планерная", "Сходненская", "Тушинская", "Спартак" и "Щукинская". Всего работают 160 автобусов.

"Оперативные службы метро продолжают работу для возобновления движения на ТКЛ", - отмечается в сообщении.