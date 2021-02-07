Акциониста Крисевича задержали сразу после отбытия ареста за перфоманс на Арбате

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Художника-акциониста Павла Крисевича задержали прямо на выходе из спецприемника, где он отбывал срок ареста за акцию с колючей проволокой на Арбате в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Тельнов.

"Крисевича задержали сразу на выходе из спецприемника после того, как он отбыл назначенный ему судом срок ареста в 14 дней. В отношении моего доверителя составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение правил организации или проведении митинга или акции")", - сказал Тельнов. Санкция данной статьи подразумевает до 30 суток ареста.

Ранее сообщалось, что Крисевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции"). Ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток.

Кроме этого, по 10 суток ареста получили задержанные вместе с Крисевичем Анна Кузко и Ника Самусик.

Ранее Крисевич на Арбате в Москве забрался в сферу из колючей проволоки и выкрикивал лозунги политического содержания.

Крисевич 5 ноября провел акцию напротив здания ФСБ на Лубянке: в окровавленной набедренной повязке и кроссовках разжег огонь и встал за ним на табуретку, привязав к рукам большой крест, имитируя распятие. Мужчину задержали. Суд признал Павла Крисевича виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции") и назначил наказание в виде административного ареста на 15 суток.