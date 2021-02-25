В РПЦ поддержали установку памятника Александру Невскому на Лубянской площади

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Памятник князю Александру Невскому должен появиться на Лубянской площади в Москве. Такое мнение выразил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"В ситуации выбора между святым князем Александром Невским и железным Феликсом [Дзержинским] никакого выбора, конечно, нет. Страница истории с ФЭ (Феликсом Эдмундовичем - прим. ТАСС) должна быть перевернута (но не забыта). А на Лубянке должен появиться памятник святому благоверному князю", - написал он в своем телеграм-канале.

Вопрос о памятнике на площади был вновь поднят в феврале 2021 года. С обращением к мэрии о восстановлении памятника Дзержинскому выступили писатели и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов и другие. Руководство "Офицеров России" тоже призвало вернуть памятник на Лубянку.

25 февраля было запущено голосование на платформе "Активный гражданин", которое продлится до 5 марта. Противники возвращения статуи Дзержинского предложили заменить ее на памятники Александру Невскому, Ивану III или восстановить фонтан Витали. В онлайн-опоросе уже приняли участие свыше 155 тыс. жителей Москвы.