Голосующие на сайте "Активный гражданин" могут проверить, как учтены их голоса

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Участники онлайн-голосования на платформе "Активный гражданин" могут проверить, как учтены их голоса. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

Что известно о дискуссии вокруг памятника на Лубянской площади

Ранее в четверг на данном сайте началось голосование об установке памятника на Лубянской площади. Спустя пять часов в нем приняли участие более 100 тыс. человек.

"Учтен ли голос в опросе, любой горожанин может проверить на ag.mos.ru или в мобильном приложении "Активный гражданин". Проверить свой голос в системе "Активный гражданин" может только сам голосующий. Для этого необходимо открыть то голосование, в котором человек принял участие. Его ответ будет выделен", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что по всем вопросам, возникающим у пользователей при работе на платформе, можно обратиться в службу технической поддержки по электронной почте support@ag.mos.ru или через раздел "Обратная связь" на сайте.

"Фальсифицировать результаты голосования на "Активном гражданине" невозможно. В системе реализована многоуровневая защита, начиная от периметровых решений по защите web-приложений и заканчивая такими высокотехнологичными разработками как smart-контракты на блокчейн, которые исключают вмешательство в уже записанные результаты голосований", - сообщили в ДИТ.

Также в департаменте заверили, что все системы портала "Активный гражданин" работают в штатном режиме, наблюдается высокая активность пользователей по голосованию.