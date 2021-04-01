Движение сильно затруднено по Садовому кольцу после столкновения четырех машин

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Движение машин существенно затруднено на Садовом кольце после столкновения четырех автомобилей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Предварительно, около 11:47 мск в районе дома 7 по Новинскому бульвару столкнулись четыре машины. Движение существенно затруднено. Информация о пострадавших и их количестве уточняется", - сказал собеседник агентства. В главке отметили, что на месте работают сотрудники ГИБДД. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее источник ТАСС сообщил, что в одной из машин зажало человека, его пытаются извлечь. По данным источника в экстренных службах, столкнулись пять машин.