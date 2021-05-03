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Власти Москвы заверили, что гастроном "Елисеевский" заработает снова

Помещения магазина сейчас находятся в собственности города и в то же время являются предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Легендарный магазин-гастроном "Елисеевский" на Тверской улице в Москве откроется для покупателей вновь, заверил в понедельник первый замруководителя аппарата мэра города Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

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"Елисеевский" будет работать", - сказал Немерюк в эфире программы "Слухай Эхо" на YouTube-канале радиостанции "Эхо Москвы".

Помещения "Елисеевского" сейчас находятся в собственности города и в то же время являются предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей. В правительстве Москвы заявляли, что город намерен сохранить уникальный объект.

Ранее сообщалось, что магазин Елисеева на Тверской улице обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения, а потому новому собственнику предстоит следить за его историческим обликом. Вне зависимости от того, кто станет собственником или пользователем объекта, с ними заключат охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры, объекта культурного наследия федерального значения.

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