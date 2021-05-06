На Пасху московские кладбища посетили 118 тыс. человек

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Почти 120 тыс. человек посетили кладбища в Москве на Пасху. Нарушений правопорядка зафиксировано не было, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

"В 2021 году на Пасху столичные кладбища посетили 118 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в преддверии весенних христианских праздников, на которые традиционно приходится большое количество посетителей некрополей, ГБУ "Ритуал" запустило бесплатные автобусные маршруты на 16 крупнейших кладбищах столицы. На Пасху с их помощью было перевезено более 6,5 тыс. пассажиров.

"Также отмечаем, что заблаговременно принятые меры безопасности позволили избежать конфликтных ситуаций и нарушений правопорядка", - заключили в пресс-службе.

В 2020 году московские кладбища были закрыты для посещения из-за коронавируса. В прошлом году посещаемость московских кладбищ снизилась на Пасху по сравнению с предыдущим годом на 99,66% - всего их посетили 548 человек. В 2019 году в этот день столичные кладбища посетили 165 тыс. человек.