Суд в Москве арестовал управляющую гостиницы, где при пожаре погибли два человека

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца Евгению Чумаколенко - управляющую отеля "Вечный зов" в Москве, где при пожаре погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чумаколенко Евгении Валерьевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст .238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц), сроком до 4 июля", - сказали в суде.

Пожар в пятиэтажном здании гостиницы на 6-й Кожуховской улице произошел 4 мая. В гостинице находились 305 человек, в том числе 114 детей, которые участвовали в слете кадетов. Общая площадь возгорания составила 100 кв. м. Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности. В результате пожара погибли два человека, госпитализированы 14 человек, в том числе восемь детей.