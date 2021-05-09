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Вестибюль станции московского метро "Братиславская" заработал в обычном режиме

Северный вестибюль был закрыт из-за обнаружения бесхозного предмета

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Северный вестибюль станции "Братиславская" на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена восстановил работу в прежнем режиме после временного закрытия по требованию полиции из-за бесхозного предмета. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Северный вестибюль станции "Братиславская" Люблинско-Дмитровской линии (10) работает в штатном режиме", - говорится в публикации.

Данный вестибюль (выходы 4-6) станции "Братиславская" был закрыт по требованию полиции. Пассажирам столичной подземки было предложено пользоваться южным вестибюлем станции (выходы 1-3).

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, вестибюль закрывался на время проверочных мероприятий из-за обнаруженной бесхозной коробки.

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