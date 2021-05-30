В Москве перекрыли движение по Нагатинской набережной в сторону Варшавского шоссе

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Автомобильное движение по Нагатинской набережной в направлении Варшавского шоссе полностью перекрыли из-за автомобиля, который упал в реку. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение в направлении Варшавского шоссе полностью перекрыто", - говорится в сообщении.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на Нагатинской набережной, 32 к. 1 автомобиль упал в реку, несколько человек пострадали. В настоящее время всех пострадавших достали на берег, их осматривают медики.