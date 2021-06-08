Всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021" пройдет на ВДНХ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021" пройдет 11 июня в Москве на ВДНХ. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ВДНХ.

"В пятницу, 11 июня, с 12:00 до 18:00 перед аркой Главного входа ВДНХ (около правого флигеля) каждый желающий всего за 15 минут может пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции бесплатно и анонимно, а также получить ответы на вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ/СПИД. Тестирование проводится в специально оборудованном автомобиле-лаборатории", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что во время процедуры специалисты просто и доступно расскажут об этом заболевании, помогут оценить персональные риски, напомнят о действенных мерах защиты. С посетителями ВДНХ будут работать выездные бригады, представленные врачами-инфекционистами, психотерапевтами, процедурными медицинскими сестрами и фельдшерами-лаборантами.

"Медицинское освидетельствование на ВИЧ является добровольным и анонимным. Результат будет готов в течение пятнадцати минут на месте проведения", - говорится в сообщении.

Об акции

Ставшая узнаваемой в любом уголке страны Всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021" стартовала 1 июня в Санкт-Петербурге и завершится 1 ноября в Хабаровске. Команда высококвалифицированных специалистов проедет по большим и малым городам 50 российских регионов, чтобы снова и снова напоминать людям о проблеме ВИЧ-инфекции. С 11 по 13 июня тестирование пройдет в Москве, Балашихе, Химках и Подольске.