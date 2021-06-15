Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве увеличилось в 1,5 раза с января

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Более 65 тыс. сделок на вторичном рынке жилья зарегистрировано в Москве с января по май, что на 50% больше, чем годом ранее, сообщила во вторник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Всего в январе-мае 2021 года зарегистрировано 65 433 перехода прав на вторичном рынке недвижимости в Москве, что на 51% выше уровня первых пяти месяцев прошлого года, когда было зафиксировано 43 204 договора купли-продажи жилья, и на 7% превышает аналогичный результат 2019 года", - говорится в сообщении.

При этом в мае ведомство зарегистрировало 13 тыс. договоров купли-продажи недвижимости - в 3,3 раза больше, чем за аналогичный месяц в 2020 году (3 918) - в период карантинных ограничений - и на 19% выше по сравнению с маем 2019 года.

По сравнению с апрелем в мае зарегистрировано почти на 25% меньше сделок на вторичном рынке, что объясняется большим количеством праздничных дней, когда традиционно отмечается снижение активности на рынке недвижимости в целом, пояснил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. "Например, так было в прошлом и в позапрошлом годах, в среднем число регистраций сокращается на четверть", - приводятся в сообщении его слова.